Доставка нерудных материалов

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Песок используют при изготовлении бетона и подушки для дорожного полотна или плитки, многие добавляют в почву. А как же детская площадка? Куда использовать песок, Вы решите сами, мы только поможем подобрать необходимый. В нашем ассортименте имеется разный песок: мытый, сеяный и карьерный.
От 2500 р. м³
Существуют различные виды щебня. Помимо фракций 5х20 мм, 20х40 мм, 40х60 мм и больше 60 мм, щебень бывает доломитовый, известняковый, гранитный, а также колотый гравий. Обращаем Ваше внимание, что доломитовый щебень можно использовать для дороги, но в бетон данный камень не подойдет. Колотый гравий прекрасно подойдет при изготовлении бетона и для дороги.
От 6500 р. м³
Чем же гравий отличается от щебня? Гравий – это сырье природного происхождения с гладкими гранями и плавными изгибами поверхности (окатанная порода), а щебень является продуктом механического дробления горной породы, поэтому имеет острые края и шершавую поверхность. Гравий прекрасно подойдет для строительства, при изготовлении бетона, для отсыпки дороги и создания дренажа. Многие дачники используют гравий в декоре, создавая целые композиции.
От 6500 р. м³
Правильней будет сказать почвогрунт. Кто не сталкивался с проблемой затопления участка? Кто жалуется на глину в своем огороде? Земля поможет поднять участок, посеять газон, создать декоративную горку. В теплицу или на грядки необходима хорошая земля? Звоните, мы поможем Вам!
От 5000 р. м³
Тому, кто не хочет пачкаться в навозе и чувствовать его запах на участке, подойдет перегной. Его можно использовать в теплице и на огороде, подсыпать под деревья и кустарники. Смешивая перегной со своей почвой, вы создадите хорошую структуру.
От 5000 р. м³
Только настоящий дачник-огородник хорошо знаком с этим продуктом животного происхождения. Характерный запах знаком каждому, кто выращивает на своем огороде овощные культуры. Это натуральное органическое удобрение, содержащее необходимые вещества для роста и развития растения. Мы привезем Вам коровяк - коровий навоз, которому от 7 до 12 лет. Помимо наличия разных макро- и микроэлементов, навоз улучшает структуру и качество почвы. Основное время внесения навоза — это осень. Вы можете оставить его до весны, тогда он превратится в перегной.
От 5000 р. м³
Полезное ископаемое торф - черное как уголь и хорошо держит влагу. Не путайте с черноземом! Куда применяют торф? Торф отлично подойдет для создания структуры почвы. Смешивая со своим грунтом, Вы сделаете почву легкой. Но не будем забывать, что у торфа кислый pH. При внесении торфа советуем добавлять доломитовую муку или гашеную известь. Торф никак не связан с навозом. Это растительная масса, разложившаяся в условиях избыточного увлажнения.
От 5000 р. м³
Наши дрова — это чистая береза! Почему береза? Береза твердая порода. Березовые дрова дают много тепла, больше - только дуб и уголь. Но осторожно! Ваша печь может не выдержать такой жар. Мы прекрасно понимаем Вас, друзья, что ваши печи и камины небольших размеров. Стараемся учесть потребности клиента. Длина поленьев равна 30-40 см. При необходимости можем попробовать уменьшить длину.
От 9000 р. м³
Доставим нерудные материалы быстро в указанное место.
Доставляем только качественные нерудные материалы.
У нас есть свои машины для доставки нерудных материалов.
Оплата после доставки наличными или по карте.
Мы осуществляем доставку только 18-тонным бортовым грузовиком с хвостовым подъемником.
Курьеры доставляют грузы с 8 утра до 6 вечера Наши курьеры осуществляют доставку с 8 утра до 6 вечера, вы можете запросить телефонный звонок за 1 час до этого в поле для особых указаний на странице оформления заказа.
Площадка для выгрузки должна быть ровной и плоской с твердой поверхностью. Если у вас есть какие-либо сомнения, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации. Разбитый бетон, гравий или наклонная поверхность не подходят для выгрузки.
Дорога должна быть достаточно широкой, чтобы по ней мог проехать грузовой автомобиль, обычно шире и больше, чем грузовик для мусорных контейнеров. Если доступ ограничен, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом.
Убедитесь, что над вами нет никаких препятствий, например, нависающих деревьев или кабелей. Также просим сообщить нам о любых ограничениях по высоте на маршруте доставки, так как это может помешать доставке.
Мы не можем доставить груз на наклонную поверхность.