Доставка нерудных материалов

Нерудные материалы

Наши дрова — это чистая береза! Почему береза? Береза твердая порода. Березовые дрова дают много тепла, больше - только дуб и уголь. Но осторожно! Ваша печь может не выдержать такой жар. Мы прекрасно понимаем Вас, друзья, что ваши печи и камины небольших размеров. Стараемся учесть потребности клиента. Длина поленьев равна 30-40 см. При необходимости можем попробовать уменьшить длину.

Полезное ископаемое торф - черное как уголь и хорошо держит влагу. Не путайте с черноземом! Куда применяют торф? Торф отлично подойдет для создания структуры почвы. Смешивая со своим грунтом, Вы сделаете почву легкой. Но не будем забывать, что у торфа кислый pH. При внесении торфа советуем добавлять доломитовую муку или гашеную известь. Торф никак не связан с навозом. Это растительная масса, разложившаяся в условиях избыточного увлажнения.

Только настоящий дачник-огородник хорошо знаком с этим продуктом животного происхождения. Характерный запах знаком каждому, кто выращивает на своем огороде овощные культуры. Это натуральное органическое удобрение, содержащее необходимые вещества для роста и развития растения. Мы привезем Вам коровяк - коровий навоз, которому от 7 до 12 лет. Помимо наличия разных макро- и микроэлементов, навоз улучшает структуру и качество почвы. Основное время внесения навоза — это осень. Вы можете оставить его до весны, тогда он превратится в перегной.

Тому, кто не хочет пачкаться в навозе и чувствовать его запах на участке, подойдет перегной. Его можно использовать в теплице и на огороде, подсыпать под деревья и кустарники. Смешивая перегной со своей почвой, вы создадите хорошую структуру.

Правильней будет сказать почвогрунт. Кто не сталкивался с проблемой затопления участка? Кто жалуется на глину в своем огороде? Земля поможет поднять участок, посеять газон, создать декоративную горку. В теплицу или на грядки необходима хорошая земля? Звоните, мы поможем Вам!

Чем же гравий отличается от щебня? Гравий – это сырье природного происхождения с гладкими гранями и плавными изгибами поверхности (окатанная порода), а щебень является продуктом механического дробления горной породы, поэтому имеет острые края и шершавую поверхность. Гравий прекрасно подойдет для строительства, при изготовлении бетона, для отсыпки дороги и создания дренажа. Многие дачники используют гравий в декоре, создавая целые композиции.

Существуют различные виды щебня. Помимо фракций 5х20 мм, 20х40 мм, 40х60 мм и больше 60 мм, щебень бывает доломитовый, известняковый, гранитный, а также колотый гравий. Обращаем Ваше внимание, что доломитовый щебень можно использовать для дороги, но в бетон данный камень не подойдет. Колотый гравий прекрасно подойдет при изготовлении бетона и для дороги.

Песок используют при изготовлении бетона и подушки для дорожного полотна или плитки, многие добавляют в почву. А как же детская площадка? Куда использовать песок, Вы решите сами, мы только поможем подобрать необходимый. В нашем ассортименте имеется разный песок: мытый, сеяный и карьерный.

Наши преимущества:

У нас есть свои машины для доставки нерудных материалов.

Нерудные материалы с доставкой по Наро-Фоминскому району

Мы осуществляем доставку только 18-тонным бортовым грузовиком с хвостовым подъемником.

Курьеры доставляют грузы с 8 утра до 6 вечера Наши курьеры осуществляют доставку с 8 утра до 6 вечера, вы можете запросить телефонный звонок за 1 час до этого в поле для особых указаний на странице оформления заказа.

Требуется ровная твердая площадка

Площадка для выгрузки должна быть ровной и плоской с твердой поверхностью. Если у вас есть какие-либо сомнения, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации. Разбитый бетон, гравий или наклонная поверхность не подходят для выгрузки.

Требуется широкая дорога

Дорога должна быть достаточно широкой, чтобы по ней мог проехать грузовой автомобиль, обычно шире и больше, чем грузовик для мусорных контейнеров. Если доступ ограничен, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом.

Следите за наличием надземных препятствий

Убедитесь, что над вами нет никаких препятствий, например, нависающих деревьев или кабелей. Также просим сообщить нам о любых ограничениях по высоте на маршруте доставки, так как это может помешать доставке.

Невозможно выгрузить материал на наклонную поверхность

Мы не можем доставить груз на наклонную поверхность.